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Пересувається виключно на милицях: із сином Орбакайте Дені Байсаровим сталося нещастя

10:35 30 листопада 2021
Дені Байсарів на милицях

23-річний син Кристини Орбакайте і онук Алли Пугачової Дені Байсаров, який раніше розповідав про організацію вечірки в Temple of Hedonism, пошкодив ногу і наразі пересувається на милицях.

У сториз в Instagram він виклав кілька відео, знятих у локації, де планується нова вечірка. Дені Байсаров пожартував, що ходить різними галереями і «розважає народ милицями».

Травму він отримав, «бігаючи 22 години майданчиком», коли організовував попередній захід. Незважаючи на травму коліна, Дені Байсаров продовжує «ганяти на милицях», оскільки не може просто лежати і нічого не робити.

Раніше Дені Байсаров розповів, як став жертвою «фішингу» і що його сайт зламали. Причому «зломщиком» виявився «якийсь школяр із Туреччини», який вимагав від парубка грошей.

Фото — скріншот.

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