«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

У мережу виклали архівне відео телеведучої та співачки Олі Цибульської, ім'я якої останнім часом часто згадувалося через гучне розлучення її кума DZIDZIO.

На одному з фан-сайтів опублікували кадри, на яких співачка з келихом у руках позує у довгій сукні з великими розрізами з боків. Завдяки їм можна бачити, що на красуні, схоже, немає спідньої білизни.

До речі, це відео публікувала і сама співачка, супроводжуючи його провокаційним коментарем: «Якщо набереться 300 коментарів — я це зроблю». При цьому Оля Цибульська активно крутила стегнами. Складалося враження, що сукня ось-ось відкриє інтимні зони.

Щоправда, тоді йшлося не про обіцянку оголитися, а про намір запустити курс про стосунки між чоловіком та жінкою.

Подивившись відео, деякі шанувальники почали висловлювати захоплення щодо зовнішнього вигляду Цибульської, написавши, що вона виглядає просто супер, як справжня красуня. Інші фоловери були шоковані тим, що замість скромної дівчини побачили розв'язну світську левицю.

Раніше співачка виклала у мережу відео в ліжку, куди вона голяка залізла після емоційного виступу на концерті. Оля Цибульська, прикрившись простирадлом, розповідала про адреналіну. Такий, що аж «руки тремтять».

Фото зі сторінки Олі Цибульської в соціальних мережах.

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