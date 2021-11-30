Внучка Софії Ротару зачарувала «пікантним» декольте: «Ти приголомшлива!»

Внучка легендарної співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, поділилася в Instagram фото, яке показує її з незвичайного боку.



Знімок зроблено у Нью-Йорку. Зазвичай «скромняшка» Соня завжди поставала перед шанувальниками у «дуже пристойних» вбраннях, застебнута не всі гудзики.

Тепер вона показала стильне фото в незвичному для неї образі — кофточка наполовину відкриває бюст дівчини.



«Колись одного разу …» — підписала вона фото, натякаючи, можливо, на те, що знімок був зроблений давним-давно, або ж на те, сама вона нарешті стала більш розкутою.



Шанувальникам дівчини, схоже, сподобався другий варіант перекладу, і вони вибухнули бурею компліментів.



Однією з перших під фото «відзначилася» Соніна мама. Світлана Євдокименко написала кілька разів: «Я кохаю тебе, я кохаю тебе. …Це головне, що хочу сказати» .





Нагадаємо, Соня Євдокименко продовжує навчання у Нью-Йорку, активно займається спортом та знаходить час для прогулянок серед гарної природи.

Не відстає від своєї спадкоємиці й знаменита бабуся. Софія Ротару відмовилася від концертів у Росії, але продовжує виступати у Європі.

Співачка чудово виглядає й завжди одягнена зі смаком. На думку одного з дизайнерів, Софія Михайлівна стежить за напрямками моди, її вбрання дуже дороге та стильне.

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