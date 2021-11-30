Нова дружина молодша на 35 років: відомий композитор Максим Дунаєвський одружився восьмий раз

Відомий композитор Максим Дунаєвський майже два роки тому своєрідно відзначив своє 75-річчя — він вкотре вирішив розлучитися з дружиною та будувати нові стосунки.

А нещодавно музикант одружився восьмий раз. Він узаконив стосунки з давньою коханою, музикознавцем Аллою Новосьоловою. Обраниця маестро молодша за нього на 35 років, передає «КП».



У Максима Дунаєвського було 7 дружин — Наталя Леонова, Регіна Темірбулатова, Олена Дунаєвська, актриса Наталя Андрєйченко, манекенниця Ольга Данилова, Ольга Шеронова, Марина Рождественська. Син від шлюбу з актрисою Наталею Андрєйченко, 39-річний Дмитро, мешкає у Швейцарії.

З усіма з ними, окрім Андрєйченко, композитор розлучався з власної ініціативи.



Зі своєю сьомою дружиною, Марією Рождественською, Дунаєвський прожив цілих двадцять років. Він удочерив її доньку від першого шлюбу. Розлучаючись та намагаючись загладити провину перед колишньою коханою, Дунаєвський відписав на ім'я Рождественської майже все спільно нажите майно.

Після цього він з чистою совістю став виходити в люди з викладачем музично-педагогічного інституту Аллою Новосьоловою.

Пара якийсь час жила в цивільному шлюбі, але потім вирішила узаконити відносини, про що Дунаєвський не без гордості повідомив публічно.

За його словами, він з усіма своїми дружинами зумів зберегти добрі стосунки, а з деякими навіть дружбу.

Нагадаємо, Максим Дунаєвський має українське коріння. Його батько Ісаак Дунаєвський народився у місті Лохвиця на Полтавщині. Всесоюзна слава прийшла до композитора після виходу на екрани фільму «Веселі хлопці», музику до якого він написав.

Максим Дунаєвський у свій час працював в Україні. В Києві він написав музику до фільмів «Д'Артаньян та три мушкетери», «Ах, водевіль, водевіль», «Зелений фургон», «Карнавал».

Композитор товаришує з поетом Юрієм Рибчинським. Пісню «Подзвони мені, подзвони», яка пролунала у фільмі «Карнавал», він написав у Рибчинського вдома.

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