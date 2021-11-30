«Мені 18»: NK зворушливо привітала колишню дружину Позитива, показавши їхнє рідкісне спільне фото у бікіні

Популярна українська співачка Настя Каменських дуже рідко ділиться з передплатниками архівними кадрами, бо вважає, що на них вона виглядала надто тендітною та не такою гарною, як зараз.

За власним визнанням дівчини, вона дуже комплексувала у свій час з приводу своєї зовнішності. Але до 30 років прийняла та полюбила себе і тепер часто публікує відверті знімки.

Але цей знімок, схоже, є винятком. Можливо тому, що на ньому Настя сфотографована лише зверху разом з подругою, колишньою дружиною репера Позитива Анною Завгородньою (Андрійчук).

«Я дуже пишаюся тобою та твоїми досягненнями. А скільки ще попереду … Дерзай, дитино, у тебе все вийде! А ми на підхваті і дуже тебе любимо! PS Люблю цей знімок! Тобі 16, мені 18», — зазначила зірка.

Передплатники у коментарях приєдналися до теплих слів. Шанувальники зазначають, що дівчата як були красунями, так і залишилися.

Нагадаємо, днями Настя Каменських вразила публіку незвичайним танцем під нову пісню Потапа.

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