Скандал із блогерською вечіркою у День пам'яті жертв Голодомору: рекламодавці відмовилися від співпраці, Остапчуку довелося вибачатися

Вечірка блогерів у Львові в День пам'яті жертв Голодомору викликала хвилю обурення в суспільстві. «Голодна туса» знаменитостей відгукнулася організатором веселощів і тим, хто був на вечірці, виставляючи епатажні фото та відео. Рекламодавці, а це відомі бренди, мережі магазинів та послуг, відмовилися від співпраці з блогерами та різко засудили їхню витівку.

Представники компаній назвали поведінку лідерів думок у День пам'яті жертв Голодоморів неприйнятною.

«Справа в тому, що ми транслюємо. Якщо ми — лідери думок, ми повинні показувати певні цінності та дотримуватися їх. Головне: що ми святкуємо, в якому стилі відзначаємо і де ми святкуємо цього дня! І, власне, тому бренд „Andreas Moskin“ з усіма діячами цієї вечірки припиняє співпрацю», — заявили засновники бренду.

Відомий діяч Сергій Стерненко опублікував на своєму Telegram-каналі відповідь мережі магазинів «Метро». Його представники назвали вечірку блогерів «зневагою до трагічних подій української історії».

«Компанія вважає неприйнятною для себе продовжувати співпрацю з блогерами: Олександром Заліском, Олександрою Пустовіт, Наталією Литвин, Олександром Куровським, Дарією Записковою, Тетяною Самбурською та ведучим Володимиром Остапчуком, поведінка та дії яких демонструють зневагу до трагічних подій української історії», — йдеться в коментарі.

Під тиском суспільства, фінансових та репутаційних ризиків чи, може, з особистих мотивів, блогери таки почали вибачатися. Першим схаменувся телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який був ведучим вечірки у стилі БДСМ. Він опублікував в Інстаграм пост українською мовою, в якому вибачився за необдуманий вчинок і заявив, що опубліковані ним фотографії та висловлювання, ніяк не пов'язані з Днем пам'яті жертв Голодомору. Підпис «голодна туса» він пояснив тим, що нібито всі довго чекали, коли їм подадуть їжу.

«Хочу вибачитися за ті недоречні сторіси 27 листопада, де я працював ведучим, які дали можливість скомпрометувати мене та мою позицію. Я розумію, що це мене не виправдовує, і іноді секундне немислення може мати непоправні наслідки», — написав Остапчук.

Також вибачився винуватець урочистостей Олександр Заліско, день народження якого святкували 27 листопада.

«Хочу вибачитись перед тими, чиї почуття зачепив. Але не у тих, хто просто підтягнувся на шум», — заявив Заліско.

Блогер Саша Пустовіт, про яку багато хто дізнався після її скандального розлучення, теж послалася на погану пам'ять. Вона пояснила в Інстаграм, що забула про річницю Голодомору.

«Мені дуже соромно, що часом я забуваю важливі дати. Мені дуже соромно, що три дні тому, 27 листопада, був День пам'яті жертв Голодоморів, а я зовсім забула про це», — прокоментувала Саша.

Інцидентом зацікавились львівські правоохоронці. На іменинника складено протокол.

Відреагувала і мерія Львова. Після скандалу, що розгорівся, ухвалили рішення закрити Будинок вчених, де проходила вечірка, через порушення карантинних норм.

Раніше «ФАКТИ» писали, скільки відомі блогери заробляють у соціальних мережах. Їхні гонорари вражають.

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