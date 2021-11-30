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«Незавершений шедевр»: Оля Фреймут показала 15-річну дочку

22:14 30 листопада 2021
Оля Фреймут

Телеведуча Оля Фреймут, яка повчила, як правильно пити горілку, вперше за довгий час опублікувала фото зі старшою дочкою. 15-річна Злата живе та навчається у Лос-Анджелесі, тому бачиться з родиною не так часто. Судячи з геолокації, Оля вирушила до США до Злати. Фреймут поділилася світлиною в Інстаграм та назвала зовнішність доньки незавершеним шедевром.

«Тінейджерів називають некрасивими. Але вони — витвір мистецтва в процесі роботи. Небагато часу, і автор її завершить і покаже публіці. Ось тоді доведеться визнати, що помилялися в незграбності підлітків. Хіба можна судити незавершений шедевр?» — Підписала фото Фреймут.

Передплатники у коментарях засипали матір та доньку компліментами.

Нагадаємо, Оля Фреймут у своїй рубриці дає поради, як поводитися за етикетом. Так вона розповіла, як ходити на перше побачення.

Навіть розповіла чоловікові, як правильно справляти «малу потребу».

Фото instagram.com/freimutolia

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