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«Три красуні»: Бейонсе показала своїх дочок, що подорослішали, викликавши захоплення у фанатів

11:11 1 грудня 2021
Бейонсе

Американська співачка Бейонсе залучила до участі у рекламі нової спільної колекції брендів Adidas та Ivy Park (що належить самій зірці) двох своїх дочок — чотирирічну Румі та дев'ятирічну Блу Айві. Усі троє позували у чорно-білих спортивних костюмах.

Фанати 40-річної Бейонсе прийшли у захват, побачивши дівчат, що подорослішали. «Три красуні!», «О, Боже! Румі так підросла і стала такою гарненькою», «Блу та Румі так схожі», — писали у коментарях.

У Бейонсе та її чоловіка-репера Jay-Z (Джей-Зі), які одружилися у квітні 2008 року, є ще син Сер — брат-близнюк Румі.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Брітні Спірс показала своїх змужнілих синів.

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