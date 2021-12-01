«Їй потрібно подати до суду на свого пластичного хірурга»: 59-річна Демі Мур шокувала фанатів своєю зовнішністю

Американська актриса Демі Мур відвідала церемонію вручення премії в галузі моди Fashion Awards 2021 у Лондоні, викликавши суперечки у мережі щодо своєї зовнішності. Тричі розлучена 59-річна кінозірка, яку супроводжував її друг-модельєр Кім Джонс, обрала для заходу ефектну сукню зі шлейфом від Fendi. Однак у центрі уваги опинилося насамперед обличчя актриси. Фанати знову запідозрили, що Демі зробила невдалу пластичну операцію. Дивні вилиці Мур вжахнули користувачів мережі.

Дехто потребує тлі Demi Moore, він повинен мати свою пластику. She looks awful pic.twitter.com/ZFiyGSeyUH - PoopsieGetRight (@PoopsieGetright) November 30, 2021

«Що вона зробила зі своїм обличчям? Вона схожа на Джокера», «Комусь треба сказати Демі Мур, щоб вона подала до суду на свого пластичного хірурга», «Демі виглядає як забальзамований труп», «Вона була такою гарною. Навіщо псувати собі обличчя? - писали користувачі мережі.

У себе в Instagram акторка опублікувала знімки, зроблені у готелі до початку церемонії. На них її обличчя виглядає природнішим – можливо, через інше освітлення. Однак, хоча шанувальники захоплювалися тим, який Демі має вигляд на цих фото, деякі зізналися, що не впізнали її. «Хто це?», «Маєте чудовий вигляд. Я не цілком вас впізнала, але ви прекрасні», - писали у коментарях.

У січні цього року Мур взяла участь у показі колекції Fendi, вийшовши на подіум. Тоді вона теж вжахнула публіку своїми дивними вилицями, але пізніше цьому дали пояснили: нібито їй тоді просто зробили контурінг обличчя, який своєрідно виглядав при освітленні в залі.

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Фото Instagram

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