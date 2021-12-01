27.12 / 27.33 30.61 / 30.97
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Їй потрібно подати до суду на свого пластичного хірурга»: 59-річна Демі Мур шокувала фанатів своєю зовнішністю

12:45 1 грудня 2021
Демі Мур

Американська актриса Демі Мур відвідала церемонію вручення премії в галузі моди Fashion Awards 2021 у Лондоні, викликавши суперечки у мережі щодо своєї зовнішності. Тричі розлучена 59-річна кінозірка, яку супроводжував її друг-модельєр Кім Джонс, обрала для заходу ефектну сукню зі шлейфом від Fendi. Однак у центрі уваги опинилося насамперед обличчя актриси. Фанати знову запідозрили, що Демі зробила невдалу пластичну операцію. Дивні вилиці Мур вжахнули користувачів мережі.

«Що вона зробила зі своїм обличчям? Вона схожа на Джокера», «Комусь треба сказати Демі Мур, щоб вона подала до суду на свого пластичного хірурга», «Демі виглядає як забальзамований труп», «Вона була такою гарною. Навіщо псувати собі обличчя? - писали користувачі мережі.

У себе в Instagram акторка опублікувала знімки, зроблені у готелі до початку церемонії. На них її обличчя виглядає природнішим – можливо, через інше освітлення. Однак, хоча шанувальники захоплювалися тим, який Демі має вигляд на цих фото, деякі зізналися, що не впізнали її. «Хто це?», «Маєте чудовий вигляд. Я не цілком вас впізнала, але ви прекрасні», - писали у коментарях.

У січні цього року Мур взяла участь у показі колекції Fendi, вийшовши на подіум. Тоді вона теж вжахнула публіку своїми дивними вилицями, але пізніше цьому дали пояснили: нібито їй тоді просто зробили контурінг обличчя, який своєрідно виглядав при освітленні в залі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Майже шпагат: стрибок Демі Мур у бікіні вразив фанатів.

Фото Instagram

963

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.