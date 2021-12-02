Бюст ледь не вирвався на свободу: 56-річна Елізабет Герлі поділилася відео у сексуальній сукні

Британська актриса та модель Елізабет Герлі, яка нещодавно розповіла про секрети, які дозволяють їй мати вигляд у її 56 на тридцять років молодше, поділилася у себе в Instagram коротким відео, де вона позує на фотосесії у чорній сукні від Versace. І продемонструвала сміливе декольте, в якому насилу утримувався її пишний бюст.

«Так! Приголомшливо!!!», — залишила свій коментар до цього посту модельєр Донателла Версаче — головний креативний директор знаменитого італійського модного дому.

Герлі має давній «роман» з Versace. У 1994 році вона прославилася на весь світ завдяки сукні цього бренду, яку одягла на прем'єру фільму «Чотири весілля і похорон», де знімався її тодішній бойфренд — актор Г'ю Грант. Чорне плаття з боків скріплювали великі шпильки, оголюючи шкіру. Це вбрання досі вважається одним із культових в історії сучасної моди.

1994

Раніше «ФАКТИ» писали — Елізабет Герлі вирішила показати своїм підписникам сумку, але увагу відвернув її голий живіт.

Фото Instagram

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