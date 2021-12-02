У США застрелили 22-річну актрису, яка у дитинстві знялася у знаменитому фільмі

В американському місті Новий Орлеан було знайдено мертвою 22-річну Джоншел Александр. Як повідомляє видання People, вона була застрелена у власній машині. Поруч із нею був поранений чоловік, який зумів самостійно дістатися лікарні. Поліція розслідує справу. Подробиці поки що не повідомляються.

У віці 12 років Джоншел знялася у фільмі 2012 року «Звірі дикого Півдня» — у ролі дівчинки Джой Стронг. Ця картина стала тріумфатором кінофестивалю «Санденс» та Каннського кінофестивалю, а також отримала чотири номінації на премію «Оскар».

У кастингу, який проводив режисер Бен Зайтлін, взяли участь близько чотирьох тисяч дітей. Зайтлін описав Александр як «абсолютно єдину у своєму роді незабутню людину, що володіє природною силою», додавши, що вона «була по-справжньому яскравим світлом, що горить».

У Александр залишилася однорічна дочка.

Beasts of the Southern Wild star Jonshel Alexander has died aged 22 after shootinghttps://t.co/IKDdxjxHxs pic.twitter.com/lpHwAoBPgu — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 2, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — У США дружину знаменитого музичного продюсера застрелили у її власному будинку.

605

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter