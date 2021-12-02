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Шоу-бізнес

У США застрелили 22-річну актрису, яка у дитинстві знялася у знаменитому фільмі

11:17 2 грудня 2021
Кадр із фільму «Звірі дикого Півдня»

В американському місті Новий Орлеан було знайдено мертвою 22-річну Джоншел Александр. Як повідомляє видання People, вона була застрелена у власній машині. Поруч із нею був поранений чоловік, який зумів самостійно дістатися лікарні. Поліція розслідує справу. Подробиці поки що не повідомляються.

У віці 12 років Джоншел знялася у фільмі 2012 року «Звірі дикого Півдня» — у ролі дівчинки Джой Стронг. Ця картина стала тріумфатором кінофестивалю «Санденс» та Каннського кінофестивалю, а також отримала чотири номінації на премію «Оскар».

У кастингу, який проводив режисер Бен Зайтлін, взяли участь близько чотирьох тисяч дітей. Зайтлін описав Александр як «абсолютно єдину у своєму роді незабутню людину, що володіє природною силою», додавши, що вона «була по-справжньому яскравим світлом, що горить».

У Александр залишилася однорічна дочка.

Раніше «ФАКТИ» писали — У США дружину знаменитого музичного продюсера застрелили у її власному будинку.

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