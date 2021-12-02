27.21 / 27.42 30.70 / 31.07
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Ось так знімається кіно»: Оксана Байрак отримала тяжку травму на зйомках свого фільму

12:57 2 грудня 2021
Оксана Байрак

Режисер Оксана Байрак, яка брала участь у другому ефірі детектив-шоу «Маска», виступивши в образі Крапанки, травмувала ногу на зйомках свого фільму.

«Впала у кадрі. Розрив меніска у двох місцях, „швидка“ вимагала їхати на МРТ, але зміна — насамперед. За мною ганяли з льодом та скотчем, щоб хоч якось скрасити мій біль. А я, не розуміючи, що від мене хочуть — бігала паркінгом, розводячи сцену — бійку з акторами. Але все ж таки була спіймана і до мого набряклого коліна все ж таки пришпандорили цю чудову дивну конструкцію. Як на мене, нагадує вибуховий пристрій. Зейна — шахідка. Але нога, навіть із цим прибамбасом, хороша», — пише Оксана Байрак у Instagram і демонструє коліно, що постраждало.

Нагадаємо, що у квітні цього року, напередодні чергових роковин аварії на ЧАЕС, режисерка опублікувала в мережі гнівний пост з приводу заборони у 2016 році її фільму «Аврора», присвяченого цій техногенній катастрофі. Кінострічку заборонили до показу через участь у ній російського актора Дмитра Харатьяна.

Фото Оксани Байрак у соціальних мережах.

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

Марина Хлєбнікова

Почалося зараження тканин обличчя: новини про стан страшно обгорілої Марини Хлєбнікової невтішні

Гривні

«Непомітний перерахунок»: експерт показав на прикладі, хто з пенсіонерів «не помітить» збільшення виплат із 1 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.