«Ось так знімається кіно»: Оксана Байрак отримала тяжку травму на зйомках свого фільму

Режисер Оксана Байрак, яка брала участь у другому ефірі детектив-шоу «Маска», виступивши в образі Крапанки, травмувала ногу на зйомках свого фільму.

«Впала у кадрі. Розрив меніска у двох місцях, „швидка“ вимагала їхати на МРТ, але зміна — насамперед. За мною ганяли з льодом та скотчем, щоб хоч якось скрасити мій біль. А я, не розуміючи, що від мене хочуть — бігала паркінгом, розводячи сцену — бійку з акторами. Але все ж таки була спіймана і до мого набряклого коліна все ж таки пришпандорили цю чудову дивну конструкцію. Як на мене, нагадує вибуховий пристрій. Зейна — шахідка. Але нога, навіть із цим прибамбасом, хороша», — пише Оксана Байрак у Instagram і демонструє коліно, що постраждало.

Нагадаємо, що у квітні цього року, напередодні чергових роковин аварії на ЧАЕС, режисерка опублікувала в мережі гнівний пост з приводу заборони у 2016 році її фільму «Аврора», присвяченого цій техногенній катастрофі. Кінострічку заборонили до показу через участь у ній російського актора Дмитра Харатьяна.

Фото Оксани Байрак у соціальних мережах.

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