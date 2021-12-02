27.21 / 27.42 30.70 / 31.07
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Почалося зараження тканин обличчя: новини про стан страшно обгорілої Марини Хлєбнікової невтішні

13:14 2 грудня 2021
Марина Хлєбнікова

У російської співачки Марини Хлєбникової, яка серйозно постраждала від пожежі в її квартирі в Москві 18 листопада 2021 року, отримавши сильні опіки обличчя та тіла, почалося зараження тканин обличчя, а медики діагностували ще й опік рогівок очей.

Співачка досі перебуває в медикаментозній комі через сильні болі, їй вводять великі дози антибіотиків, щоб інфекція не поширювалася далі.

Родичів у палату до пацієнтки поки що не впускають, побоюючись супутніх інфекцій.

Співачка стала знаменитою у 1997 році завдяки песпі «Чашка кофію», що увійшла до ротації багатьох радіостанцій і стала однією з головних народних хітів 1997 року, а однойменний альбом зайняв четверте місце за підсумками продажів року в Росії. Наприкінці 1997 року артистка стала лауреатом фестивалю «Пісня року», а також здобула першу нагороду «Золотий грамофон» та премію радіостанції Хіт FM «Стопудовий хіт».

За словами єдиної доньки Хлібникової Домініки, причиною фатальної пожежі, яка поставила під загрозу життя співачки, стала цигарка, яку вона курила біля вікна. Нібито перед пожежею виконавиця була втомлена, тільки-но приїхавши з гастролей.

Нагадаємо, раніше в Росії згоріла трикімнатна квартира олімпійської чемпіонки, чемпіонки світу та Європи з художньої гімнастики 2008 року Дарії Шкуріхіної .

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

Марина Хлєбнікова

Почалося зараження тканин обличчя: новини про стан страшно обгорілої Марини Хлєбнікової невтішні

Гривні

«Непомітний перерахунок»: експерт показав на прикладі, хто з пенсіонерів «не помітить» збільшення виплат із 1 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.