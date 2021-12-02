Почалося зараження тканин обличчя: новини про стан страшно обгорілої Марини Хлєбнікової невтішні

У російської співачки Марини Хлєбникової, яка серйозно постраждала від пожежі в її квартирі в Москві 18 листопада 2021 року, отримавши сильні опіки обличчя та тіла, почалося зараження тканин обличчя, а медики діагностували ще й опік рогівок очей.

Співачка досі перебуває в медикаментозній комі через сильні болі, їй вводять великі дози антибіотиків, щоб інфекція не поширювалася далі.

Родичів у палату до пацієнтки поки що не впускають, побоюючись супутніх інфекцій.

Співачка стала знаменитою у 1997 році завдяки песпі «Чашка кофію», що увійшла до ротації багатьох радіостанцій і стала однією з головних народних хітів 1997 року, а однойменний альбом зайняв четверте місце за підсумками продажів року в Росії. Наприкінці 1997 року артистка стала лауреатом фестивалю «Пісня року», а також здобула першу нагороду «Золотий грамофон» та премію радіостанції Хіт FM «Стопудовий хіт».

За словами єдиної доньки Хлібникової Домініки, причиною фатальної пожежі, яка поставила під загрозу життя співачки, стала цигарка, яку вона курила біля вікна. Нібито перед пожежею виконавиця була втомлена, тільки-но приїхавши з гастролей.

Нагадаємо, раніше в Росії згоріла трикімнатна квартира олімпійської чемпіонки, чемпіонки світу та Європи з художньої гімнастики 2008 року Дарії Шкуріхіної .

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