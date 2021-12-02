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«Привіт, я KAZKA»: Саша Зарицька розкрила правду про знайомство з Андрієм Данилком

17:33 2 грудня 2021
Зарицька

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка дуже змінилася під час проєкту «Танці із зірками», на телеканалі «Україна» розповіла про перше знайомство з Андрієм Данилком.

За словами Олександри, одного разу на Хрещатику вона побачила Данилка. Підійшла, сказала: «Привіт, Андрію Михайловичу, я KAZKA».
І він відповів: «О, привіт, а я тебе вже знаю». Ми дуже довго тоді розмовляли, це була наша перша зустріч", — згадала співачка та уточнила, що Данилко ще попросив у неї запальничку.

Зарицька наголосила, що до цього вони ніколи не бачилися. Але Данилко знав про неї від продюсера Юрія Нікітіна.

Нагадаємо, Олександра Зарицька нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем. Причиною тому став напружений графік артистки, її участь у «Танцях з зірками» та ревнощі до партнера Юрія Мєшкова.

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