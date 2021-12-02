Фільм про Путіна, кліпи Лободи та Моргенштерна: що дивилися українці на YouTube у 2021 році

Google склав щорічний рейтинг відео, найпопулярніших серед українських користувачів YouTube. Ці відео зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні у 2021 році. Список переваг користувачів оприлюднили на сайті компанії. Українці найбільше цікавилися інтерв'ю з відомими людьми та розважальними програмами.

Очолило рейтинг за кількістю переглядів в Україні розслідування російського політика Олексія Навального — документальний фільм «Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря». Це відео набрало понад 119 мільйонів переглядів. У десятку також потрапили інтерв'ю російського журналіста Юрія Дудя, один з випусків одинадцятого сезону «Холостяка», серіал «Папік» та шоу «Маска».

Так виглядає десятка найпопулярніших відео в Україні:

Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря Антон Лапенко та Олександр Гудков / ЩО БУЛО ДАЛІ? Івангай — де він пропадав / Папік — 1 серія — 2 сезон /| Прем'єра серіалу 2021 ВЛАД А4 Став ПРИВІДОМ на 24 Години! Холостяк 11 — Випуск 1 від 05.03.2021 MORGENSHTERN. Фото члена, в калюжі сечі, зупинка серця, Дудь, Путін, Зеленський. У гостях у Гордона ЗОНА КОМФОРТУ. Усі серії // Серіал Майнкрафт ЄвгенБро — Ти не міг! Ма Я ЗМІГ! (Офіційний кліп 1 ГОДИНА) [prod. Капуста] ШОУ МАСКА / ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Список найпопулярніших кліпів очолив кліп «Рідний» Світлани Лободи, який набрав понад 82 мільйони переглядів. До рейтингу переваг українців також потрапили Моргенштерн, Настя Каменських, Макс Барських із Зіверт та молодий український артист Wellboy з кліпом «Гусі».

Найпопулярніші кліпи в Україні:

LOBODA — Рідний (Прем'єра кліпу, 2021) Султан Лагучов — Гіркий смак / Прем'єра кліпу 2021 Minelli — Rampampam / Official Video MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Кліп, 2021] NK / НАСТЯ КАМ'ЯНСЬКИХ — ЧЕРВОНЕ ВИНО Тіна Кароль — Скандал (Прем'єра 2021) Max Barskih & Zivert — Bestseller / ПРЕМ'ЄРА КЛІПУ Artik & Asti — Істерічка (Official Video) Супер Жорік — Чао! Чао! Прем'єра кліпу 2021 Wellboy — Гуси

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