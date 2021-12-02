«Так погано мені не було ще ніколи»: співачка Азіза важко захворіла після весілля з молодим іноземцем

Співачка Азіза, яка цього року вперше вийшла заміж за італійця Олександра Лорте, серйозно захворіла. Артистка підхопила коронавірус, нібито заразившись від хатньої робітниці, пише «ЄГ».

Помічниця по господарству спочатку скаржилася на головний біль, а потім злягла з високою температурою. Тест показав COVID-19.



Азіза хотіла убезпечити себе, приймаючи ліки для профілактики, паралельно пила морси, відвари з трав, гранатовий сік, їла імбир, часник, цибулю та лимони. Але коронавірус дістав її.

У співачки піднялася температура до 39 градусів, розпочався легкий кашель. Довелося викликати лікарів. Але від госпіталізації зірка відмовилася, оскільки жодних проблем з диханням у неї не було.

Вона згадує, що мала дику слабкість й сильний головний біль. Протягом ночі доводилося кілька разів міняти білизну через холодний піт. Пропав апетит. Постійно переслідував рибний запах. За час хвороби Азіза схудла на п'ять кілограмів.

Молодий чоловік артистки не відходив від її ліжка та масажував їй ноги. По годинах давав пігулки, вітаміни, робив уколи.

«Так погано мені не було ще ніколи», — зізналася співачка.

Зараз Азізі стало набагато краще, черговий тест на коронавірус нарешті показав негативний результат. Як реабілітацію 57-річна артистка має намір займатися дихальною гімнастикою й пройти курс голковколювання.

Нагадаємо, Азіза нещодавно влаштувала скандал під час передачі Андрія Малахова, на якій збиралися обговорювати її особисте життя.

243

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter