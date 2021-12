«Жінка-анаконда»: оголена екзотична красуня з «Жіночого кварталу» вразила шанувальників своїм «диким» поглядом

Українська модель, співачка та актриса студії «Квартал 95» Еліна Мбані добре відома українцям за виступами у програмах «Голос країни», «Х-фактор» та «Жіночий квартал». Крім вистав на сцені дівчина активно веде свої акаунти в соціальних мережах, радуючи новими фото та відео в Instagram та TikTok.

Напередодні дівчина, яка є наполовину африканкою, вирішила підкорити своїх фоловером незвичайним знімком без одягу.

Вона опублікувала кілька фото, на яких постала повністю оголеною, прикривши груди руками та залишивши на собі мінімум прикрас.

Але, що характерно, українців вразили не жіночі принади Мбані, а її очі: багатьом здалося, що незвичайний погляд Еліни проникає просто в душу, викликаючи безліч емоцій. Деякі назвали його «диким», «небезпечним» та «неймовірним», а саму дівчину охрестили «богинею» та «анакондою», нагородивши масою компліментів.

«Прям вау!», «Прикольно», «Ух ти) пантера», «Ці очі просто», «Омайгад! Так дико-круто», « My God , honey , you look stunning !», «Я посипався», «Вау, така яскрава», «Неймовірно сексуальна Богиня», «Дуже дуже краса», «Це кайф», «Що за жінка анаконда», — пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що учасниці «Жіночого кварталу» охоче застосовують «приймачі» з роздяганням, зокрема, для того, щоб нагадати, що кожна жінка — особлива та красива по-своєму.

