27.18 / 27.40 30.69 / 31.06
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Жінка-анаконда»: оголена екзотична красуня з «Жіночого кварталу» вразила шанувальників своїм «диким» поглядом

5:40 3 грудня 2021
Еліна Мбані

Українська модель, співачка та актриса студії «Квартал 95» Еліна Мбані добре відома українцям за виступами у програмах «Голос країни», «Х-фактор» та «Жіночий квартал». Крім вистав на сцені дівчина активно веде свої акаунти в соціальних мережах, радуючи новими фото та відео в Instagram та TikTok.

Напередодні дівчина, яка є наполовину африканкою, вирішила підкорити своїх фоловером незвичайним знімком без одягу.

Вона опублікувала кілька фото, на яких постала повністю оголеною, прикривши груди руками та залишивши на собі мінімум прикрас.

Але, що характерно, українців вразили не жіночі принади Мбані, а її очі: багатьом здалося, що незвичайний погляд Еліни проникає просто в душу, викликаючи безліч емоцій. Деякі назвали його «диким», «небезпечним» та «неймовірним», а саму дівчину охрестили «богинею» та «анакондою», нагородивши масою компліментів.

«Прям вау!», «Прикольно», «Ух ти) пантера», «Ці очі просто», «Омайгад! Так дико-круто», « My God , honey , you look stunning !», «Я посипався», «Вау, така яскрава», «Неймовірно сексуальна Богиня», «Дуже дуже краса», «Це кайф», «Що за жінка анаконда», — пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що учасниці «Жіночого кварталу» охоче застосовують «приймачі» з роздяганням, зокрема, для того, щоб нагадати, що кожна жінка — особлива та красива по-своєму.

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Принц Жак та принцеса Габріелла

«Діти на домашньому навчанні»: князь Монако натякнув на проблеми у монаршій сім'ї

салат

Салат «Марфа» від кулінарного блогера Людмили Борщ: чудовий конкурент олів'є на Новий рік

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.