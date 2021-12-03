Не дієта, а уколи від діабету: стало відомо, завдяки чому змогли швидко схуднути Пугачова, Лоліта та Басков

Багато знаменитостей, у тому числі Микола Басков, Лариса Долина, Лоліта Мілявська, а також Алла Пугачова, які набирали вагу, сильно схудли.

Як пише «ЕГ», Лоліта (співачка потрапила до баз даних «Миротворець», як і Басков, як і Долина, — Авт.), яка нещодавно розповідала, що консультувалася з ендокринологом, позбавлялася зайвих кілограмів не ведучи здоровий спосіб життя, а «сидячи» на препаратах, які виписують людям із цукровим діабетом.

«У артистів прийнято вішати публіці локшину на вуха, ніби позбавлятися повноти їм допомагають дієти та здоровий спосіб життя, але, наскільки я знаю, Лоліта та багато її колег насправді худнуть за допомогою препаратів, які виписують хворим на цукровий діабет» , — розповів піар-менеджер Іван Ірбіс, який працював з Енріке Іглесіасом, Іваном Шаповаловим, Розою Сябітовою та іншими знаменитостями. За його словами, медикаменти вводять у живіт за допомогою спеціальних шприців-ручок, і зайва вага без жодних зусиль скидається.

«Кажуть, однією з перших робити такі уколи почала Алла Борисівна. Але вона, як відомо, є діабетиком. Швидше за все, ці препарати їй призначили лікарі. І схуднення стало для неї лише приємним бонусом. А та ж Лоліта, судячи з її інтерв'ю, жодним діабетом не страждає. Так, за рахунок цих уколів вона помітно схудла. Але виглядає не дуже добре. Мені здається, це — знущання з організму, яке може призвести до негативних наслідків для здоров'я», — додав піар-менеджер.

Іван Ірбіс розповів, що все життя боровся із зайвою вагою і якось пробував «тайські таблетки», які пізніше потрапили під заборону та були вилучені з продажу: «З'ясувалося, що в них міститься наркотик — амфетамін. У мене від цих пігулок повністю пропав апетит. Я навіть яблуко впхнути в себе не міг. Пив лише воду та чай. На третю добу перебило сон. З'явилася моторошна нервозність. Я постійно плакав. І на четверту добу припинив прийом цих пігулок».

А професорка кафедри ендокринології та діабетології МДМСУ Тетяна Маркова уточнила, що на сьогодні показання для призначення при ожирінні без цукрового діабету є лише один препарат. В основному ж медпрепарати призначаються виключно при цукровому діабеті.

Вона додала, що ця група препаратів має низку протипоказань — рак щитовидної залози в анамнезі, у тому числі в сімейному, порушення функції нирок і печінки, хронічна серцева недостатність, запальні захворювання кишечника.

«Є побічні ефекти — нудота, діарея, блювання, відрижка, метеоризм, дисгевзія, диспепсія, анорексія, гастрит, гострий панкреатит, жовчнокам'яна хвороба, набряк Квінке, анафілактичні реакції. Застосування цих препаратів без рекомендацій лікаря є небезпечним для здоров'я!» — додала медик.

Нагадаємо, що раніше співачка Лариса Доліна розповідала, що витратила на свою зовнішність мільйон. Вона, зокрема, розповідала, що схудла до 44 розміру одягу, не роблячи пластичних операцій і не даючи собі великих спортивних навантажень. Співачка, за її визнанням, практикувала проміжне голодування — по 19 годині сиділа на воді.

Фото Алли Пугачової із соціальних мереж.

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