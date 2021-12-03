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Шоу-бізнес

Тепер законне подружжя: щасливий «Ромео» Сасанчин одружився зі своєю вагітною «Джульєтте» (відео)

12:16 3 грудня 2021
Сасанчин з дружиною

Переможець шоу «Голос країни» Роман Сасанчин одружився зі своєю вагітною дівчиною Іванною. Пара розписалася 2 грудня. У РАЦС сходили лише вдвох. Іванна вирішила взяти прізвище чоловіка.

У сторіс Instagram — акаунта новоспечений чоловік показав свідоцтво про укладання шлюбу.

Іванна ж так прокоментувала свій новий статус: «Нічого не змінилося. Як довбав мозок, так і довбає».

Сасанчин повідомив, що відзначать подію у домашній обстановці з друзями.

"Моє життя переходить на новий етап, я сподіваюся, що все буде набагато кращим і цікавішим", - висловив надію артист.

У подружжя незабаром має народитися дитина. За словами Санчина, дівчинка має з'явитися на світ у період між 14 грудня та 6 січня.

«Ще зовсім небагато і у нас буде маленьке диво, яке не даватиме спати, але подарує безмежне тепло та кохання, яке ніколи не купиш ні за які гроші», — пише у соцмережі Роман.

Фото Instagram/sasanchyn_official

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