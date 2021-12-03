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Шоу-бізнес

Переможець «Танців з зірками» зізнався в подружній зраді

17:54 3 грудня 2021
макс леонов

Зірка шоу «Танці зі зірками» Макс Леонов зізнався, що свого часу зраджував дружині з партнеркою з танців. Таємницею роман залишався недовго, партнерка сама розкрила правду дружині Леонова. Про це танцюрист та хореограф розповів в ефірі програми «Зірковий шлях».

«Так, це було. Було з моєю партнеркою, з якою я тоді танцював. Це було 4−5 років тому. Так, це мій „бік“. Дуже серйозний. Я це визнаю. Це приблизно рік тривало. Це було складно», — зізнався хореограф.

«Танцюючи з дівчинкою в парі, я був залежний від неї, оскільки я в тій студії працював… Залежність була», — згадує Леонов.

Після скандалу дружина Леонова вирішила дати Максові ще один шанс. «Вона дуже сильна і дуже мудра», — підсумував хореограф.

Нагадаємо, в останньому сезоні шоу «Танці зі зірками» Макс Леонов брав участь у парі зі співачкою Євгенією Власовою. Відносини між танцювальними партнерами складалися непросто. Пізніше Власова зізналася, що була готова піти із шоу. У результаті партнерам вдалося порозумітися. Макс та Євгенія протрималися вісім ефірів танцювального шоу.

Фото maksleonov_official/Instagram

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