Переможець «Танців з зірками» зізнався в подружній зраді
Зірка шоу «Танці зі зірками» Макс Леонов зізнався, що свого часу зраджував дружині з партнеркою з танців. Таємницею роман залишався недовго, партнерка сама розкрила правду дружині Леонова. Про це танцюрист та хореограф розповів в ефірі програми «Зірковий шлях».
«Так, це було. Було з моєю партнеркою, з якою я тоді танцював. Це було 4−5 років тому. Так, це мій „бік“. Дуже серйозний. Я це визнаю. Це приблизно рік тривало. Це було складно», — зізнався хореограф.
«Танцюючи з дівчинкою в парі, я був залежний від неї, оскільки я в тій студії працював… Залежність була», — згадує Леонов.
Після скандалу дружина Леонова вирішила дати Максові ще один шанс. «Вона дуже сильна і дуже мудра», — підсумував хореограф.
Нагадаємо, в останньому сезоні шоу «Танці зі зірками» Макс Леонов брав участь у парі зі співачкою Євгенією Власовою. Відносини між танцювальними партнерами складалися непросто. Пізніше Власова зізналася, що була готова піти із шоу. У результаті партнерам вдалося порозумітися. Макс та Євгенія протрималися вісім ефірів танцювального шоу.
Фото maksleonov_official/Instagram259
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