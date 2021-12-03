«Танцюю, коли хочеться плакати від болю»: Ілона Гвоздєва розповіла про трагедію в сім'ї

Танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова, відома завдяки шоу «Танці зі зірками», стала зірковою гостею чергового випуску «Битви екстрасенсів"-21. Гвоздьова сподівається, що люди з екстрасенсорними здібностями допоможуть пролити світло на те, як загинув старший брат Ілони Руслан. Про свої враження від шоу хореограф розповіла у Instagram.

«Досі не розумію, як помер мій брат, — зізнається Ілона. — Мені не вистачає його усмішки». «Танцюю, коли хочеться плакати та кричати від болю, коли словами не висловити трагедію сім'ї», — додала Гвоздьова.

Руслан, брат Ілони Гвоздєвої

Про обставини загибелі Руслана відомо небагато. Трагедія сталася п'ять років тому в Росії, де жив молодий чоловік. 31-річного молодика знайшли мертвим на лавці на вулиці.

У довідці експерт написав, що смерть настала через отруєння медикаментами. А Ілона та її мама впевнені, що Руслану «допомогли» відправитися на той світ. Чоловік любив азартні ігри, казино, а незадовго до смерті Руслана стало відомо про його конфлікти з колишніми друзями.

Нагадаємо, раніше Гвоздьова назвала події, які стали для неї життєвизначальними.

Фото ilonagvozdeva/Instagram

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