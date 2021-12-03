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Харлан розповіла, як закрутила роман з італійцем

21:39 3 грудня 2021
Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка, фехтувальник і учасниця «Танців зі зірками» Ольга Харлан зізналася, що її роман із нинішнім бойфрендом Луїджі Самеле розпочався, ще коли Ольга була у статусі заміжньої пані. Про це Харлан розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу Dorotye.

За словами спортсменки, в 2017 році вона з чоловіком Дмитром Бойком обговорила розлучення, але документи на розірвання шлюбу подали лише у 2018-му. Вже після того, як стало зрозуміло, що шлюб приречений, Ольга зважилася на стосунки з Луїджі.

«Поки я була одружена, була у стсоунках — нехай і було все у підвішеному стані, я не могла собі дозволити прояв симпатії у його бік. Коли пішла розмова, що ми розлучаємось із чоловіком, тоді Луїджі активізувався», — розповіла Харлан.

Остаточно переїхати до Італії Харлан не планує: «Хочеться бути в Україні, тим більше, що вся сім'я тут».

Нагадаємо, пара Ольга Харлан та Дмитро Дікусар посіли друге місце у суперфіналі шоу «Танці зі зірками». Після цього спортсменка зізналася, що їй сумно, що шоу закінчилося, а у найближчих планах у неї — поїхати до коханого в Італію.

Фото olgakharlan/Instagram

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