«Дивлюся на неї і нічого не боюся»: Іван Ургант зворушливо попрощався з Ніною Ургант

Телеведучий Іван Ургант згадав найзворушливіші моменти з його стосунків із улюбленою бабусею Ніною Ургант. Акторка, народна артистка Ніна Миколаївна Ургант померла 3 грудня у віці 92 років.

Іван в Instagram згадує, що всю свою любов бабуся адресувала саме йому. «Чому вона вибрала мене? Не чоловіків своїх, не подруг численних, а саме мене. Їй майже 50, я тільки народився… А вона обрала та почала любити».

«Спектаклі, театр, зйомки, концерти, халтури. „Ванята, приїжджай“. І я на двійці автобусі з Невського та до неї. Спочатку годує, потім п'ємо чай, розмовляємо. Я і вона. І коти. А потім у мене світло, у неї світло. У неї детектив, у мене Вальтер Скотт. А потім лампу вимикаю і дивлюся в темряві на її двері прочинені і нічого на світі не боюся. І засинаю. Так міцно та глибоко, як ніколи більше в житті спати не буду», — поділився спогадами ведучий.

У своїх інтерв'ю Ніна Ургант підтверджувала, що у її житті найважливіші чоловіки — це син та онук. «Дві радості в моєму житті: зіграні ролі та мої хлопчики — син і онук… Люблю їх однаково, а вони обоє балують мене».

Радістю для Ургант стало і народження правнучки Ніни. «Одного разу він (Іван) зателефонував і каже: «Нінуля, вітаю тебе з новим народженням!» — «Ваню, ти що, у мене день народження ще не скоро». — «Бабусю! У мене народилася дочка — Ніна Ургант!».

Також Ніна Миколаївна зізнавалася, що дивилася усі програми за участю онука. «Зазвичай Ванька не робить помилок: він інтелігентний, у гуморі перебірливий. За нього я спокійна», — казала вона.

Фото urgantcom/Instagram

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