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«Я став заручником ситуації»: учасник «Холостячки», що програв, емоційно відреагував на рішення Злати

12:56 4 грудня 2021
Злата Огнєвіч

Учасник шоу «Холостячка» Роман Свечкоренко, який залишив проект у фіналі, прокоментував рішення Злати в Instagram.

«Я став заручником ситуації, на яку не міг впливати із самого початку. Мені шкода, що так склалися мої обставини, що я не встиг розлучитись до початку проекту, хоча я дуже цього хотів і зробив усе можливе в рамках закону. Мені шкода, що цим скористалися і зробили мене ошуканцем (я зараз не про Злату), мені щиро шкода. Я від початку сказав, що я ще в процесі. Ще задовго до початку зйомок. Мене запевнили, що все буде гаразд, а я просто повірив. Навіть переконували, що ніхто в цьому не зацікавлений. Повірити було помилкою, моєю особистою помилкою. У будь-якому випадку винен у тому, що відбувається, тільки я сам. Така у мене думка щодо всього, що відбувається», — написав він.

За словами Романа, у нього просто забрали час і зробили на всю країну ошуканцем.

«Але зараз я навіть радий, що так сталося. Я став сильнішим, стресостійкішим, надійнішим. Це моє особисте зростання, за рахунок негативу, який я отримав, який створили навколо мене, в той час, коли я просто довірився», — пише Свечкоренко.

За його словами, у них зі Златою був «щирий інтерес один до одного».

«Це відчувала вона, це відчував я і більше мені нічого не потрібно було. Але на жаль ми потрапили не в той час і не в те місце. Упевнений, що якби ми були в інших обставинах, все склалося б зовсім інакше», — вважає Роман.

Як писали «ФАКТИ», днями «Холостячка» Злата Огнєвіч поділилася рецептом незвичайної страви.

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