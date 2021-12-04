«Не соромився показати свої слабкі сторони»: обранець Злати Огневич звернувся до шанувальників

31-річний підприємець Андрій Задворний, який став обранцем «холостячки» Злати Огневич, подякував за підтримку та натякнув, що переміг саме через те, що не боявся показати свої слабкі сторони та чесно ділився переживаннями.

«За минулі три місяці я познайомився з вами, показав себе, своє життя, розповів про складні та цікаві моменти мого минулого. Не соромився показати вам свої слабкі сторони і не намагався здаватися кращим, ніж є насправді. Я відкрився вам, показав як дружу, конфліктую, закохаюся, ревну, злуюся. Я розповідав вам про всі переживання, про складні моменти щодня», — написав чоловік у мережі.

При цьому він подякував і хейтерам, і тим, хто «зазнає розчарування або негативу, але не пише гидоти».

Нагадаємо, раніше до телеглядачів звернулася і сама Злата, зазначивши, що вибір був її особистим рішенням і здивувавшись тому, що гидоту їй пишуть зовсім не знайомі з нею люди.

Фото СТБ

524

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter