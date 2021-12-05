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«Так і не навчилися розуміти один одного»: зірка «Сліду» та «Танців із зірками» розійшовся з коханою

15:22 5 грудня 2021
Олексій Суровцев

Чемпіон України зі стриптизу, актор Олексій Суровцев, якого називають суворим мачо та секс-символом, відомий за роллю у серіалі «Слід», повідомив у Instagram, що розлучився з коханою.

«Дякую тобі за все. За те, що дбала, любила. За те, що божеволіли разом. Але ми так і не навчилися дивитись в одному напрямку, а дивилися один на одного. Не навчилися розуміти і підтримувати… Екстремальні американські гірки закінчилися, бо один з нас не зміг цього витримати і захотів зійти. Будь щасливою», — написав він.

Актор закликав своїх шанувальників не порушувати дурних питань.

Як писали «ФАКТИ», Олексій Суровцев був учасником «Танців із зірками». Він залишив проект після четвертого ефіру. Актор був не згоден із досить низькими оцінками суддів і висловив своє обурення у Мережі.

Фото: Instagram Олексія Суровцева

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