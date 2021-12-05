«Увірувала, що вона королева»: російський музикант розповів про зіркову хворобу Алли Пугачової

Примадонну російської естради Аллу Пугачову колеги називають непростою жінкою. Є ті, хто досі на неї ображається, як, наприклад, Наталя Гулькіна з «Міражу».

Старі знайомі співачки не приховують, що вона й досі впливає на шоу-бізнес. Останнім часом нібито артистка стала ще більш зарозумілою, та грубою. Про це, зокрема, розповів соліст гурту «Рецитал» Олександр Левшин, якому довелося працювати з Пугачовою, повідомляє «Собеседник».

За словами музиканта, коли Пугачова стала відома та популярна, вона повірила, що королева. І це наклало свій відбиток.

Він вважає, що Пугачова зробила грандіозну помилку, пішовши зі сцени. І тепер нібито про це шкодує. За типом особи вона нарцис, який купається в любові публіки, отримує з цього енергію.

«Розігруючи перед громадськістю виставу з сім'єю, дітьми та замком, артистка навряд чи почувається щасливою», — зазначив музикант.

Левшин також запевняє, що свого часу Пугачова була закохана в нього й протягом двох років надавала всілякі знаки уваги.

Але він не піддався на її чари, оскільки розумів, що нічого дати у творчому плані він не може, а роль «хлопчика у відомої жінки» здавалася йому невдячною.

Раніше музикант Стас Намін, який товаришує з Пугачовою та Галкіним, зазначив, що Примадонна щаслива. Це видно з атмосфери, що панує в її домі.

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