27.19 / 27.39 30.62 / 31.00
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Увірувала, що вона королева»: російський музикант розповів про зіркову хворобу Алли Пугачової

16:16 5 грудня 2021
Пугачова

Примадонну російської естради Аллу Пугачову колеги називають непростою жінкою. Є ті, хто досі на неї ображається, як, наприклад, Наталя Гулькіна з «Міражу».

Старі знайомі співачки не приховують, що вона й досі впливає на шоу-бізнес. Останнім часом нібито артистка стала ще більш зарозумілою, та грубою. Про це, зокрема, розповів соліст гурту «Рецитал» Олександр Левшин, якому довелося працювати з Пугачовою, повідомляє «Собеседник».

За словами музиканта, коли Пугачова стала відома та популярна, вона повірила, що королева. І це наклало свій відбиток.
Він вважає, що Пугачова зробила грандіозну помилку, пішовши зі сцени. І тепер нібито про це шкодує. За типом особи вона нарцис, який купається в любові публіки, отримує з цього енергію.

«Розігруючи перед громадськістю виставу з сім'єю, дітьми та замком, артистка навряд чи почувається щасливою», — зазначив музикант.

Левшин також запевняє, що свого часу Пугачова була закохана в нього й протягом двох років надавала всілякі знаки уваги.

Але він не піддався на її чари, оскільки розумів, що нічого дати у творчому плані він не може, а роль «хлопчика у відомої жінки» здавалася йому невдячною.

Раніше музикант Стас Намін, який товаришує з Пугачовою та Галкіним, зазначив, що Примадонна щаслива. Це видно з атмосфери, що панує в її домі.

249

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери

Автоматичний перерахунок пенсій у грудні: хто і коли отримає додаткові виплати

перевірки

У Київській області посилюють перевірки: як працюватиме транспорт у «червоній зоні»

пенсіонери

Фінансування пенсій за грудень: у ПФУ назвали термін виплати

стипендії

Стипендії в Україні платитимуть по-новому: що змінилося

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.