Поки бабуся виступає у Москві: онука Софії Ротару відсвяткувала у Мексиці день народження коханого Дениса

Внучка відомої співачки Софії Ротару, юна Соня Євдокименко, днями залишила холодний Нью-Йорк і перебралася набагато південніше — у сонячну Мексику. Там у місті Тулум (де нещодавно знімала свій відеоблог Настя Каменських) вона відзначила 33-річчя бойфренда, підприємця Дениса Жаданова, про що він повідомив у своєму Instagram.

«Сьогодні мій день народження — мені виповнилося 33», — написав Денис, а також дав кілька цінних порад українцям, яким, можливо, пощастить опинитися колись у тих краях. І поділився деякими думками про те, що допомагає йому ставати переможцем у житті.

Також Денис показав, чим займається на 33-річчя: бігає берегом океану і грає з улюбленим песиком Софії Голді.

У свою чергу, Соня розповіла, чим пригощала коханого і склала список ресторанів, в яких можна буде смачно пообідати в Тулумі.

Нагадаємо, що Софія та Денис почали зустрічатися у 2020 році. Пара живе на два міста — Нью-Йорк та Київ.

Як писали «ФАКТИ», днями Соня Євдокименко поділилася в Instagram фото, яке показує її з незвичного боку. Вона показала стильне фото в незвичному для неї образі — кофточка наполовину відкриває бюст дівчини.

Водночас Софія Ротару прилетіла до Москви для участі у записі ювілейної передачі «Пісня року».

Фото: Instagram Дениса Жаданова

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter