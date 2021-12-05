«Гарна, спортивна дівчинка у бікіні»: Марічка Падалко захопила шанувальників своїм пляжним фото

Телеведуча та мама трьох дітей Марічка Падалко займається спортом та дотримується правил здорового способу життя. Тому виглядає справді приголомшливо не тільки в студії, а й на пляжі.

Днями у своєму акаунті у соціальній мережі 45-річна ведуча опублікувала фото у купальнику.

«Ще до наслідків all-inclusive», — написала Марічка, натякаючи, що і їй не чужі іноді кулінарні уподобання.

Публікація викликала захоплення у друзів, знайомих та фоловерів телеведучої.

«Фантастично виглядаєш», — написала колегі у коментарях Людмила Барбір.

Інші передплатники теж розхвалили постать Марічки.

«Розкішна панночка», «Ідеальна», «Дуже хороший приклад та мотивація для багатьох», «Кубики на пресі і, взагалі, підкачана спортивна фігура — просто мрія! Яка ти молодець!» — пишуть Маричці фоловери.

Як відомо, спорт є значною частиною життя Падалки. Три роки тому вони з чоловіком Єгором Соболєвим перепливли Босфор, а у 2017 році Марічка стала бронзовим призером півмарафону у Полтаві.

Фото Instagram/marichkapadalko

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