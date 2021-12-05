27.19 / 27.39 30.62 / 31.00
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Гарна, спортивна дівчинка у бікіні»: Марічка Падалко захопила шанувальників своїм пляжним фото

18:53 5 грудня 2021
Падалко

Телеведуча та мама трьох дітей Марічка Падалко займається спортом та дотримується правил здорового способу життя. Тому виглядає справді приголомшливо не тільки в студії, а й на пляжі.

Днями у своєму акаунті у соціальній мережі 45-річна ведуча опублікувала фото у купальнику.

«Ще до наслідків all-inclusive», — написала Марічка, натякаючи, що і їй не чужі іноді кулінарні уподобання.

Публікація викликала захоплення у друзів, знайомих та фоловерів телеведучої.

«Фантастично виглядаєш», — написала колегі у коментарях Людмила Барбір.

Інші передплатники теж розхвалили постать Марічки.

«Розкішна панночка», «Ідеальна», «Дуже хороший приклад та мотивація для багатьох», «Кубики на пресі і, взагалі, підкачана спортивна фігура — просто мрія! Яка ти молодець!» — пишуть Маричці фоловери.

Як відомо, спорт є значною частиною життя Падалки. Три роки тому вони з чоловіком Єгором Соболєвим перепливли Босфор, а у 2017 році Марічка стала бронзовим призером півмарафону у Полтаві.

Фото Instagram/marichkapadalko

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Не тільки індексація: Шмигаль розповів, хто з пенсіонерів точно отримуватиме 3 тисячі грн на місяць, а кому додадуть 200 грн із січня

пенсіонери

Автоматичний перерахунок пенсій у грудні: хто і коли отримає додаткові виплати

стипендії

Стипендії в Україні платитимуть по-новому: що змінилося

перевірки

У Київській області посилюють перевірки: як працюватиме транспорт у «червоній зоні»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.