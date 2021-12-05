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Шоу-бізнес

«Копія тата»: у мережу потрапило відео молодої дружини Цекало з новонародженою дівчинкою

20:53 5 грудня 2021
Цікало з дружиною

Четверта дружина продюсера Олександра Цекало Дарина Ервін любить підігрівати інтерес до власної персони, публікуючи у своєму обліковому записі у соцмережах гарячі знімки у напівоголеному вигляді.

Якийсь час тому її фоловерам здалося, що живіт 30-річної Ервін округлився, тому багато хто почав вітати 60-річного Цекало з поповненням у сімействі.

Дарина постаралася відразу ж спростувати домисли, опублікувавши знімки з плоским животом.

Але сьогодні молода жінка розмістила у сторіс відео з маленькою дівчинкою на руках, яку ніжно притискала до себе.

За підписом до знімка було зрозуміло, що дитині виповнилося чотири місяці.

Шанувальники сімейства почали вітати Олександра та Дарину у фан-спільнотах, додаючи зворушливі коментарі: «Як це мило», «Ну точно — була вагітна», «Копія тато» тощо.

Проте, як виявилося, на руках у Ервін була не її власна дитина, а донька її близької подруги — у деяких сторіс вона відзначила близьку людину, до якої і прийшла на свято.

Нагадаємо, Олександр Цекало одружився 4 рази. Першою дружиною Цекало була Альона Шиферман.

Майже 12 років продюсер був одружений з Лолітою Мілявською, з якою вони виступали в дуеті «Академія». У пари народилася донька Єва.

Лоліта зізналася, що одружена з Цекало, вона зраджувала чоловіка з бандитом.

Потім Цекало одружився з сестрою Віри Брежнєвої Вікторією Галушко. Вони познайомилися у Києві. Попри 23-річну різницю у віці, пара зареєструвала шлюб. У сім'ї народилося двоє дітей — донька Олександра та син Михайло.

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