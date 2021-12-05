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«На тлі Софії Ротару всі непоказні»: народна артистка вразила молодістю під час зйомок

22:22 5 грудня 2021
Ротару

Легендарна українська співачка Софія Ротару зараз перебуває у Москві, де бере участь у зйомці низки новорічних проєктів.

У своєму Instagram вона розмістила світлини, зроблені під час одного з концертів. На фото співачка стоїть в оточенні юних красунь, але знайти її з першого разу не так просто, пише російське видання «Радіо КП» .

"Артистка виглядає настільки добре, що їй неможливо дати 74 роки. Передплатники Ротару залишилися у захваті від кадру та підтвердили, що співачку складно відшукати серед дівчат", - йдеться у статті.

«Виглядає чудово і як ровесниця дівчат, що стоять поруч», «На тлі Софії Ротару поруч усі непоказні», «Софія Михайлівно, втратила вас серед дівчат!» — пишуть шанувальники співачки у коментарях.

Виступ Софії Ротару відбувався з успіхом у Москві, про що говорять фото та відео, опубліковані на фан-сайтах артистки.

Крім Софії Михайлівни, у зйомках шоу також брали участь Ані Лорак та MARUV — їхнє фото розмістив у своєму акаунті Філіп Кіркоров.

 

Через десять днів Софія Ротару повернеться до Києва — на 15 та 16 грудня заплановано її виступ у столичному Палаці «Україна», де відбудуться записи новорічних шоу студії «Квартал 95».

Нагадаємо, із заздрощів московські хейтери намагаються пліткувати про здоров'я Ротару, обговорювати її вбрання. Але співачка не звертає на них уваги. Головне, що публіка її любить й завжди зустрічає з захопленням.

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