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Шоу-бізнес

«Українська Анджеліна Джолі» здивувала стилем ділового костюма без штанів

6:09 6 грудня 2021
Тетяна Воржева

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі настільки популярна у багатьох країнах світу, що всіх хоч скільки-небудь схожих на неї дівчат намагаються записати у двійники екс-дружини Бреда Пітта.

Не залишилася осторонь цього процесу і наша країна — деякі ЗМІ присвоїли негласний титул «українській Джолі» співачці Тетяні Воржевій, яка засвітилася у проекті «Фабрика зірок-3».

Пізніше Воржева виступала у популярній групі «Real O», а після того, як залишила гурт, стала активно розвивати сольну кар'єру та зайнялася блогінгом, розповідаючи шанувальникам про власне життя, а також ділиться новинками зі світу мистецтва та моди.

Так, кілька днів тому Тетяна розмістила у своєму акаунті знімок, на якому постала в образі бізнес-леді. Але у деяких фоловерів виникли питання щодо того, що за цікавий стиль обрала дівчина — елегантний піджак, але за повної відсутності нижньої частини — спідниці чи штанів.

Втім, це не завадило шанувальникам висловити сердечками та емодзи захоплення зовнішністю «української Джолі».

А в неділю Воржева опублікувала новий знімок — виходячи з геолокації, з Єгипту, на якому показала себе «у всій красі» — тобто у купальнику. І знову зібрала щедрий урожай лайків.

Тим часом, справжня Анджеліна Джолі поки що, як відомо, зайнята вирішенням інших проблем, і в Україні її можна поки що не чекати.

Фото https://www.instagram.com/vorzheva/

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