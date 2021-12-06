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«Моє тіло стало повнішим і розум теж»: популярна супермодель відсвяткувала 48-річчя серією фото в купальнику

8:01 6 грудня 2021
Тайра Бенкс

Популярна американська супермодель та телеведуча Тайра Бенкс відсвяткувала 48-річчя, опублікувавши в Instagram серію фото у купальнику. «Це мій день народження! І щороку моє тіло продовжує змінюватися… Моє тіло стало повнішим. І мій розум теж», — написала у підпису до свого поста Тайра, яка з віком почала пропагувати бодіпозитив та відстоювати право комфортно почуватися у своєму тілі за будь-якого зовнішнього вигляду.

Бенкс, яка у 1997 році стала першою в історії темношкірою жінкою, чиє фото з'явилося на обкладинці журналу Sports Illustrated Swimsuit, офіційно завершила свою модельну кар'єру в 2005 році, коли востаннє брала участь у показі Victoria's Secret. І присвятила себе телебаченню.

1997

Раніше «ФАКТИ» писали — 52-річна супермодель Хелена Крістенсен захопила фанатів серією сексуальних знімків.

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