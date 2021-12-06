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Знаменита супермодель врятувала на пляжі черепаху — відео

18:16 6 грудня 2021
Жизель Бюндхен

Знаменита бразильська супермодель Жизель Бюндхен, яка раніше неодноразово очолювала список найбільш високооплачуваних моделей світу, врятувала на пляжі морську черепаху, що заплуталася у рибальській сітці. І поділилася відео рятувальної операції в Instagram.

Черепаху винесло на берег. 41-річна Жизель розповіла, що рано-вранці гуляла разом зі своїм собакою на прізвисько Онікс, коли той почав раптом гавкати на купу сміття. «Коли я підійшла ближче, то побачила цю гарну черепаху, перевернуту вгору ногами, з виразом безнадійності та втоми в очах…», — розповіла мати двох дітей, яка розплутала тварину. І, оскільки вона не мала сил, модель сама віднесла її до води — попри те, що велика рептилія була дуже важкою. «Дивно, як адреналін надає сили», — прокоментувала Жизель.

Черепаха щасливо попливла в океан. Бюндхен заявила, що щаслива, що їй вдалося врятувати її. «Але є так багато інших тварин, які, на жаль, помирають у таких сітках», — сказала вона і нагадала 18,2 мільйона своїх підписників про те, що треба допомагати братам нашим меншим.

Раніше «ФАКТИ» писали — Альпіністи врятували собаку, який місяць провів на найвищій вершині Мексики та дивом вижив.

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