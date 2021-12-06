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Шоу-бізнес

Шансів не було: як умирав Марк Рудінштейн

9:50 6 грудня 2021
Марк Рудінштейн

Продюсер Марк Рудінштейн, який помер на 76-му році життя, давно і важко хворів — у нього була онколонія.

Як пише «Собеседник» з посиланням на актрису Ганну Калашникову, стан засновника «Кінотавра» ускладнювався проблемою з судинами — кілька місяців тому йому зробили операцію зі стентування коронарних артерій, продюсер почав одужувати, став відвідувати телешоу, але не вберігся.

За словами актриси, коли продюсер минулого місяця потрапив до лікарні, медики попередили про те, що стан Рудіншнейна серйозний, і що шансів на його одужання немає.

Раніше повідомлялося, що кінопродюсер потрапив до лікарні з інфарктом міокарда, але під час лікування у нього стався інсульт. Минулого тижня він впав у кому, пацієнта підключили до апарату ШВЛ.

Фото з Вікіпедії

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