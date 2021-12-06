Пахви Кім Кардаш’ян обурили користувачів мережі

41-річна модель, телезірка та бізнеследі Кім Кардаш’ян, чий роман із 28-річним коміком Пітом Девідсоном набирає обертів, потрапила у новий скандал у зв'язку з редагуванням її фото в Instagram.

Кім опублікувала серію фото у чорній сукні від Balenciaga. У центрі уваги опинилися її пахви. Користувачі мережі звинуватили Кардаш'ян у фотошопі, оскільки ця частина її тіла на фото, де вона підіймає руки вгору, виглядає дивно.

«Її пахви занадто гладкі», «Пахв ніби й зовсім немає», — писали в коментарях пильні фанати. «У неї руки, як у місис Еластики», — помітив один з них, згадавши героїню мультфільму «Суперсімейка».

Кім уже не вперше звинувачують у редагуванні її фотографій. Так, недавно вона опублікувала своє фото на пляжі, де у неї не вистачає одного пальця на нозі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кім Кардаш'ян розкритикували за «неналежну сукню» на весіллі Періс Хілтон.

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