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Шоу-бізнес

День Збройних Сил України: найзворушливіші пісні про захисників

10:48 6 грудня 2021
День Збройних Сил України&nbsp;— листівка

У День Збройних Сил України, який святкують 6 грудня з 1991 року, захисники країни отримують щирі вітання. Цей день присвячений усім українським військовим, які служать чи раніше служили в українській армії.

Багато знаменитостей, зірки шоу-бізнесу цього дня підтримують військових концертами, залишають вітання в мережі та присвячують зворушливі пісні, які неможливо слухати без сліз.

Анастасія Приходько та Микита Рубченко присвятили захисникам пісню «Герої не вмирають».

Сестри ТЕЛЬНЮК та Kozak System присвятили воїнам пісню «Повертайся живим».

Олександр Положинський та гурт ТАРТАК присвятили свою пісню «Висота / Ніхто Крім Наc» захисникам Донецького аеропорту та всім військовим.

У репертуарі Святослава Вакарчука та «Океану Ельзи» є кілька пісень, присвячених нашим захисникам, одна з них — «Не твоя війна» .

Також військових можна привітати зворушливими віршами та яскравими листівками.

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