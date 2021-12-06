«Я така рада»: Шакіра звернулася в Twitter до дочки принца Вільяма та Кейт Міддлтон принцеси Шарлотті

Знаменита колумбійська співачка Шакіра звернулася у соцмережі Twitter до шестирічної принцеси Шарлотти — дочки принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Це сталося після того, як герцог Кембриджський зізнався під час запису подкасту для Apple Fitness+, що його діти, особливо маленька принцеса, люблять танцювати під звуки популярної пісні Шакіри «Waka Waka».

За словами Вільяма, дівчинка переодягається в різні костюми та пускається в «шалені» танці, бігаючи по кухні. А її молодший брат, трирічний принц Луї, слідує за нею по п'ятах, намагаючись повторювати. «Там багато рухів стегнами», — розповів Вільям.

«Я така рада, що вам подобається моя музика, принцеса Шарлотта!», — написала 44-річна Шакіра, мати двох синів — восьмирічного Мілана та шестирічного Саші.

У коментарях Шакірі запропонували створити спільний благодійний проєкт з «принцесою Лотті», яка обожнює танцювати.

I'm so pleased you like my music Princess Charlotte! https://t.co/Ttx6K514iQ — Shakira (@shakira) December 5, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — Одні гени: племінниця принцеси Діани у дитинстві — точна копія її онуки принцеси Шарлотти.

381

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter