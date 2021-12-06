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Шоу-бізнес

Виконавець хіта «Не сип мені сіль на рану» В'ячеслав Добринін став невпізнанним після інсульту

12:21 6 грудня 2021
Добринін

Популярний у 1980-х співак та композитор В'ячеслав Добринін нещодавно після тривалої перерви з'явився на телебаченні.

Композитор прийшов особисто оцінити виступи зірок шоу «Суперстар» на росТВ.

Народного артиста Росії насилу впізнали не лише глядачі, а і його колеги по цеху.

75-річний Добринін вибачився перед публікою за невеликі проблеми з мовою. Наприкінці 2018 року у композитора трапився мікроінсульт. Йому знадобилося тривале відновлення. Наразі співак ретельно стежить за здоров'ям, відмовився від спиртного та виконує рекомендації лікарів.

У січні Добринін відзначив ювілей. Колегу зворушливо привітала Алла Пугачова.

Нагадаємо, російський співак Борис Моїсеєв, який після перенесених інсультів живе практично самітником, мріє виїхати з Росії, проте через пандемію коронавірусу не може зробити це протягом останніх років. Артист просить вивезти його до Латвії — у Юрмалі Моїсеєв має квартиру.

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