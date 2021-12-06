Іван Дорн вперше показав дружину та розповів про квартиру в Києві

Співак Іван Дорн, який довгий час приховував наявність сім'ї, вперше відкрив таємницю особистого життя, показав свою дружину Анастасію та розповів про квартиру у Києві. Одкровеннями артист поділився в інтерв'ю українському журналу Vogue та вперше позував із дружиною для глянцю.



*Фото vogue.ua

За словами Дорна, вони із дружиною переглянули своє ставлення до публічності та усвідомили, що більше не можуть приховуватись від публіки.

«Просто ми трохи по-іншому ставимося до цього. Розуміємо, що сім'ю не приховати», — сказав Дорн в інтерв'ю.

*Фото vogue.ua

Також Дорн розповів про свою квартиру у Києві, про яку давно мріяв. Житло знаходиться у старовинному будинку будівлі початку XX століття. Три роки вони робили ремонт. Оформленням інтер'єру займалася сама Настя, яка є дизайнером за освітою.

«Будинок 1912 року, високі стелі, підлога ялинкою, 200-річний мармуровий камін у стилі епохи Людовіка XV — моя мрія!» — розповіла Анастасія. Вона також зізналася, що абсолютно підтримувала чоловіка у рішенні оберігати особисте життя, трималася у тіні артиста. І навіть дітей оформила у садок під своїм прізвищем.

«Це дуже важко, коли ти під прицілом, до тебе спочатку ставлення інше. Мені не хотілося, щоб мене сприймали тільки як дружину Івана, асоціювали з ним, тому простіше було залишатися в тіні, щоб ніхто взагалі не знав, що він мій чоловік. У садку діти були під моїм прізвищем — для всіх я залишалася звичайною мамою, а не дружиною Дорна. Так простіше: менше уваги, жодних очікувань», — пояснила Настя.



*Фото vogue.ua

Нещодавно Іван Дорн зняв свою дружину Анастасію Новікову у кліпі на кавер «Океану Ельзи» «Сьогодні».

Раніше відомий актор Станіслав Боклан уперше показав свою дружину.

А 49-річний холостяк Ектор Хіменес-Браво, який оберігає своє особисте життя, прокоментував чутки про нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

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