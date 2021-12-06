«Капець яка красива»: солістка KAZKA Саша Зарицька захопила шанувальників своїм фото у купальнику після схуднення

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка дуже змінилася під час проєкту «Танці із зірками», останнім часом стала часто публікувати у соцмережах свої фото.

Співачка зараз відпочиває у теплих краях та опублікувала у Instagram «літні» фото.

«Бачу у Києві сніг. Я теж дуже скоро з ним зустрінусь. Насолоджуюся останніми днями відпочинку, щоб увірватися у грудень», — так підписала знімки Олександра.

Після того як під час шоу «Танці з зірками» Зарицька скинула 20 кілограмів, вона змінилася дуже сильно. Артистка виглядає чудово і не соромиться демонструвати свою фігуру.

На фото, зроблених на морі, знаменитість позувала в суцільному білому купальнику з чорними ремінцями. На голові у співачки була світла хустка з квітковим принтом.

Фанати залишили під пляжними фото, залишили безліч компліментів.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Зарицька розповіла про перше знайомство з Андрієм Данилком.

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