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«Просто Ангел»: старша дочка Брежнєвой зачарувала точеною фігурою в облягаючій сукні

13:04 6 грудня 2021
Соня Кіперман

Донька співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман, яка періодично публікує у соцмережах «гарячі» фото, нещодавно порадувала шанувальників новими знімками, які активно обговорювали її фоловери.

У Instagram вона виклала фото, на яких позувала в атласній сукні чорного кольору із відкритою спиною. «Сто шагов назад», — так підписала пост дочка Віри Брежнєвої, процитувавши рядок із пісні гурту «ВІА Гра».

Фоловери засипали дівчину компліментами: «Чудово виглядаєш. Янгол»; «Хороша»; «Переплюнула мамку фігурою. Розкішна дівчина»; «Така гарна. Дуже схожа на маму»; «Ти просто приголомшлива»…

Раніше дівчина викладала у мережу свої фото у нижній білизні, проте швидко видалила їх з Instagram. Втім, фоловери встигли знімки зберегти.

Фото Соні Кіперман із соціальних мереж

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