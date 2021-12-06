Знову «Казанова»: Валерій Леонтьєв оговтався після важкої операції
Валерій Леонтьєв, який нещодавно перехворів на коронавірус, останні півроку майже не з'являвся на публіці.
72-річний співак приїхав на запис ювілейної «Пісні року». Його радісно зустріли колеги та глядачі.
До цього артист відновлювався після перенесених операцій на очі та на коліна.
Проблема з ногами непокоїла Леонтьєва від початку «нульових». Тоді під час виконання складних танцювальних «па» співак пошкодив спочатку меніск на одній нозі, потім незабаром і на другій.
Але співак не збирається покидати сцену і має намір незабаром повернутися до свого робочого графіка.
Нагадаємо, нещодавно на публіці після тривалої перерви з'явився співак та композитор В'ячеслав Добринін. Артиста після перенесеного інсульту насилу впізнали не лише глядачі, а і його колеги по цеху.331
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