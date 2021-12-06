Знову «Казанова»: Валерій Леонтьєв оговтався після важкої операції

Валерій Леонтьєв, який нещодавно перехворів на коронавірус, останні півроку майже не з'являвся на публіці.

72-річний співак приїхав на запис ювілейної «Пісні року». Його радісно зустріли колеги та глядачі.

До цього артист відновлювався після перенесених операцій на очі та на коліна.

Проблема з ногами непокоїла Леонтьєва від початку «нульових». Тоді під час виконання складних танцювальних «па» співак пошкодив спочатку меніск на одній нозі, потім незабаром і на другій.

Але співак не збирається покидати сцену і має намір незабаром повернутися до свого робочого графіка.

Нагадаємо, нещодавно на публіці після тривалої перерви з'явився співак та композитор В'ячеслав Добринін. Артиста після перенесеного інсульту насилу впізнали не лише глядачі, а і його колеги по цеху.

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