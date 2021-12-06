Старша донька Олі Полякової знову потрапила до лікарні

Старша донька популярної співачки Олі Полякової Маша, яка раніше потрапила до клініки з проблемами зі здоров'ям, знову опинилася на лікарняному ліжку. Про це 16-річна дівчина розповіла у соцмережах.

Вона опублікувала в TikTok короткий ролик із лікарняної палати, на руці Маші помітний катетер.

А потім дочка співачки опублікувала в Інстаграм-сторіс відео з машини, як вона в гарному настрої повертається додому. Маша повідомила, що провела до клініки три дні, але причини називати не стала.

Нагадаємо, у жовтні Машу екстрено госпіталізували до однієї зі столичних клінік. Дівчині зробили термінову операцію.

Судячи з публікацій у соцмережах та способу життя Маші, почувається вона добре. Разом із батьками та молодшою сестрою вона відпочила на Мальдівах.

Раніше Оля Полякова розповіла про майбутню освіту старшої доньки та проблеми з вихованням.

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