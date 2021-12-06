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«Королева хвиль»: Нікітюк у пікантній «нічній сорочці» прийняли за Мер'єм Узерлі та запросили до «Холостячки-3»

14:58 6 грудня 2021
Нікітюк

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк прощається з райським островом Кабо-Верде, де врятувала величезний рибальський човен, зажадавши за це «плату» лобстерами.

У свій останній день на архіпелазі дівчина вирушила на берег океану — мабуть, щоб запам'ятати хлюпання його хвиль до наступного приїзду. Фото вона опублікувала у соцмережі.

Свої почуття Леся Іванівна передала за допомогою нехитрих емодзі.

Фоловери телеведучої перейнялися її жалем при прощанні з островом, але куди більший інтерес у них викликала сама Леся та її напівпрозора сукня-комбінація, яка нагадує нічну сорочку.

Деякі шанувальники ще раз відзначили красу дівчини та її чарівність, а інші навіть порівняли її з «королевою хвилею». Дійшло до того, що хтось прийняв Нікітюк за зірку «Величного віку» Мер'єм Узерлі. Також знайшлися ті, хто побачив у Лісі зірку нового випуску шоу «Холостячка».

Зрештою, усім світом Лесю «провели» з Кабо Верде. Зірку чекають у Києві з більш детальною розповіддю про її пригоди на острові.

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