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«Ви наша сила, міць і гордість»: зірки шоу-бізнесу зворушливо привітали військових із Днем Збройних Сил України

16:37 6 грудня 2021
День Збройних Сил України.

6 грудня в Україні відзначають одне з найважливіших свят — День Збройних Сил України. Цього дня вітають захисників нашої країни, завдяки яким у країні зберігається мир. Зірки шоу-бізнесу приєднуються до численних привітань та залишають зворушливі пости у соціальних мережах.

Лідер гурту «АНТИТІЛА» Тарас Тополя, який не лише виступає перед українськими захисниками, а й допомагає армії, як волонтер, цього дня вітає героїв зі сцени. Він із гуртом виступає перед військовими у Києві на Михайлівській. Музикант закликав небайдужих у всіх містах приєднатися до свята та подякувати захисникам.

Співачка Анастасія Приходько, яка не раз виступала перед військовими, опублікувала фото з дітьми та подякувала за мир.

«Як мама, жінка, українка, хочу подякувати всім, хто має відношення до сьогоднішнього свята. Ви — наші герої, наші ангели-охоронці. Дай нам, Боже, мирного неба, щоб ті ангели залишилися на землі разом із нами, зі своїми сім'ями, живі та здорові», — написала Анастасія.

Співачка Наталія Валевська також подякувала захисникам та побажала їм міцного здоров'я.

«Усім військовим та їхнім сім'ям бажаю міцного здоров'я, успіхів, миру та добробуту. Дякуємо всім, хто захищав та захищає. Ви — наша сила, міць та гордість», — звернулася Валевська.

Телеведучий Олексій Суханов у своєму коментарі зазначив, що у світі немає країни, яку б так мужньо відстоювали, цінності якої так берегли б та поважали.

«Вічна слава Героям! Їхнє життя та призначення — Подвиг!», — зазначив Суханов.

До привітань в Інстаграм-сторіс приєдналися й інші знаменитості.

Леся Нікітюк на святковій листівці намалювала серце.

Комік Євген Кошовий також опублікував листівку у сторіс.

Також зірки шоу-бізнесу присвятили українським захисникам зворушливі пісні, які неможливо слухати без сліз.

Привітати зі святом можна також за допомогою віршів та листівок.

Фото — Інстаграм артистів

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