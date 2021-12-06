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«Все по-іншому»: Позитив розповів про зміни в особистому житті після розлучення

18:02 6 грудня 2021
Позитив

Олексій Завгородній, відомий як Позитив із гурту Mozgi вперше розповів, ким зайняте його серце після розлучення. За словами артиста, його життя змінилося, змінилися і пріоритети. Тепер він повністю присвячує себе музиці, майже весь час проводить у студії, де записує нові пісні.

«Зараз дуже зайнятий роботою над собою та своїм сольним альбомом. Можу сказати, що в мене побачення з музикою та зі студією. Звичайно, якщо хтось мене запросить, то із задоволенням піду. Але зараз мені не самотньо, непогано, я точно не в активному пошуку. Просто почуваюся комфортно і поринув у творчість. Це плюс після розлучення: ти можеш зайнятися собою. У стосунках ділиш і час, і енергію 50 на 50. А тепер усе трохи інакше» , — розповів Позитив у інтерв'ю Новому каналу.

Олексій не проти нових знайомств і ладен сходити на побачення. Проте, зазначає музикант, новій супутниці буде з ним непросто.

«Це буде важко, звісно, бо я складний чоловік. Загалом, з усіма творчими людьми нелегко», — сказав Олексій.

Нагадаємо, ініціатором розлучення стала вже колишня дружина Анна. В інтерв'ю вона розкрила причину свого рішення.

Також «ФАКТИ» писали про розлучення Дзідзьо із дружиною Ярославою, які ще не закрили юридичні питання.

Після 11 років розлучається із дружиною лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

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