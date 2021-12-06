«Моя японська сім'я»: відомий ресторатор Лібкін похвалився поповненням у сім’ї

Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін, який цього року попрощався з холостяцьким життям, тепер став ще й дідом. У доньки Лібкіна Юлії народилася дівчинка, маленьку назвали Яною. Про це Лібкін повідомив у Instagram.

Поповнення у велику сім'ю Лібкіна прийшло, як і планувалося, у листопаді. Ресторатор опублікував фотографії новонародженої, свого японського зятя Йосіто та його мами.

«Моя японська сім'я. Внучці Яні вже 10 днів… Сподіваюся побачити онучку у 22 році», — написав Лібкін.

Старшій дочці Лібкіна Юлії 34 роки. Вона живе в Токіо та працює фотографом, у 2012 році Юлія та Йосіто зареєстрували шлюб.

Нагадаємо, Сава Лібкін після того, як зв'язав себе узами шлюбу, повідомив, що хотів би ще дітей. У ресторатора четверо дочок: Юлія, Ніколь, Софі та Мія.

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