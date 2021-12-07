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«Ніколи не була такою засмученою»: у бойфренда Хлої Кардаш’ян народилася дитина від іншої жінки

9:22 7 грудня 2021
Хлої Кардаш&#39;ян та Трістан Томпсон

Телезірка і модель Хлої Кардаш'ян, третя за старшинством із п'яти сестер Кардаш'ян-Дженнер, шокована через звістку про те, що у її колишнього бойфренда-баскетболіста Трістана Томпсона народилася дитина від іншої жінки. Як повідомляє джерело видання The Sun, рідні ще «ніколи не бачили її такою засмученою».

У 37-річної Хлої та 30-річного Тристана є трирічна дочка Тру. Кардаш'ян порвала з ним у 2019 році невдовзі після народження доньки, викривши коханого у численних зрадах — у тому числі й тоді, коли вона була вагітна. Потім вони помирилися. І знову розлучилися у червні цього року.

Тепер стало відомо, що Томпсон, ще коли він перебував у стосунках з Хлої, вступив у зв'язок із фітнес-тренером Маралі Ніколс. 31-річна жінка завагітніла у березні та народила хлопчика 5 грудня. Маралі подала до суду, вимагаючи аліментів. Вона стверджує, що Томпсон пропонував їй 75 тисяч доларів за те, щоб вона мовчала про свою вагітність, але ця пропозиція її не влаштувала. На суді спортсмен визнав, що у нього кілька разів був секс із Маралі у готелі Х'юстона. Але потребує провести тест на батьківство.

Тристан також має чотирирічного сина Прінса від колишньої подруги Джордан Крейг.

Раніше «ФАКТИ» писали — Рекламу джинсів із напівголою Хлої Кардаш'ян телеканали забракували, як надто сексуальну.

Фото Instagram

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