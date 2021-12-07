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Мадонна показала, як вона з дітьми та молодим коханцем прикрашає ялинку до Різдва — відео

10:10 7 грудня 2021
Мадонна з дітьми та коханцем

Американська співачка Мадонна, яка нещодавно опублікувала в Instagram серію епатажних фото з оголеними грудьми, в останню ніч єврейського свята Ханука вирішила прикрасити різдвяну ялинку, поділившись зі своїми підписниками домашнім відео.

«Ось у чому справа. Ісус був євреєм, і прикраса дерева — це язичницький ритуал, а чи дійсно хтось знає, коли народився Ісус??? !! Життя — це загадка. Приймемо всі вірування та ритуали, якщо вони роблять нас щасливими, і ми більше зосереджені на тому, щоб віддавати, а не отримувати!», — Написала Мадонна, назвавши себе «незграбним ельфом».

63-річній зірці допомагають її 27-річний коханець-танцівник Ахламалік Вільямс та четверо молодших дітей — 16-річні Девід Банда та Мерсі Джеймс, а також дев'ятирічні двійнята Стелла та Естер. Всі вони одягнені у костюми різдвяних ельфів. У кадрі присутній також французький бульдог на прізвисько Ольга.

Чотирьох молодших дітей Мадонна всиновила та удочерила в Африці. Її 25-річна біологічна дочка Лурдес (від фітнес-тренера Карлоса Леона) та 21-річний біологічний син Рокко (батько якого — другий чоловік співачки, режисер Гай Річі) на сімейному святі не були присутні.

Раніше «ФАКТИ» писали — Мадонну звинуватили у пропаганді насильства, самогубств та експлуатації чужої праці.

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